Paura per due ragazze a Cervinara, dove un’auto si è ribaltata dopo lo scontro con una Lancia Y parcheggiata. Le due giovani erano a bordo della Panda. Per fortuna le due passeggere sono uscite illese dalla vettura. Sono state entrambe medicate sul posto e non è stato necessario il ricovero in ospedale. La Lancia a causa dell’urto subito ha impattato un muro vicino danneggiandolo. Per fortuna non si sono registrati feriti.