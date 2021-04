Avella, tentativo di furto al bar

Furto sventato nella notte al Bar Km 58 nel territorio del comune irpino di Avella. I ladri hanno danneggiato una vetrata per accedere e rubare i soldi in cassa. L’episodio è avvenuto dopo le 3 di notte. I vigilantes dell’Istituto SecurBull sono intervenuti, mettendo in fuga i ladri. Per fortuna i criminali non sono riusciti a portare via la refurtiva.

Le forze dell’ordine ora indagano per ricostruire la dinamica del tentativo di furto. Saranno analizzate le telecamere del bar per scoprire se gli occhi elettronici abbiano catturato elementi determinanti al riconoscimento dei ladri.