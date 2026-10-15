Cervinara, arrestato con 11 kg di droga: dal carcere passa all’obbligo di dimora

Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Fabio Russo, coadiuvati dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato F. L., 34 anni di Cervinara che era stato arrestato per spaccio di 11 kg di marijuana ed hashish, sostituendo la misura della custodia in carcere con l’obbligo di dimora.

In particolare F. L. era stato arrestato a seguito di un’operazione della Questura di Benevento che durante un posto di blocco nella città di Benevento avevano intimato di fermarsi a F. L. nella macchina con altro soggetto e procedevano a perquisizione personale dei due. F. L., poi arrestato, risultava negativo alla perquisizione, mentre l’altro passeggero veniva rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente.

Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare in varie abitazioni riconducibili a F. L., in una delle abitazioni di Cervinara gli agenti, durante la perquisizione, rinvenivano 11 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana suddivisa in vari panetti.

Inoltre ad F. L. venivano sequestrarti circa 10 mila euro in contanti e anche due telefoni cellulari. Oggi Il Tribunale di Benevento, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci e dell’Avvocato Fabio Russo, coadiuvati dall’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato F. L., sostituendo la misura della custodia in carcere con l’obbligo di dimora.