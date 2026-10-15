Benevento, tentato omicidio a “Parco De Mita”: scarcerato il 22enne di San Martino Valle Caudina

Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo l’eccezione procedurale dell’Avvocato Vittorio Luigi Fucci e dell’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato rimettendo in totale libertà Valerio Pagnozzi, noto pregiudicato 22enne di Benevento e originario di San Martino Valle Caudina, accusato del tentato omicidio di un 27enne pregiudicato di Benevento.

Le accuse si fondano su dichiarazioni di testimoni, intercettazioni e accertamenti tecnici della Procura. In particolare l’accusa sostiene che il Pagnozzi il 27 agosto 2026 in Benevento, precisamente in Piazza De Mita presso il locale “Wikka Party”, avrebbe estratto la pistola e avrebbe colpito più volte un 27enne pregiudicato di Benevento al fine di ucciderlo. Il giovane ferito si era salvato rifugiandosi dietro un bancone, successivamente fu trasportato in ospedale e operato. Dopo i colpi ci fu il fuggi fuggi dei tanti giovani presenti. Il gestore del locale, evidentemente per la paura dell’accaduto ha accusato un malore, necessario anche per lui l’intervento dei sanitari del 118.

Il Questore in data 28 agosto ha previsto la chiusura del locale in cui si erano verificati i fatti per la durata di 15 giorni. Sui fatti del 27 agosto era intervenute varie istituzioni, tra cui il sindaco di Benevento On. Clemente Mastella.

Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo l’eccezione procedurale dell’Avvocato Vittorio Luigi Fucci e dell’Avvocato Giuseppe Vittorio Fucci, ha scarcerato Valerio Pagnozzi, rimettendolo in totale libertà.