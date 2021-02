Attualità Certificazioni DOP e IGP, Francesco Casale chiama gli imprenditori irpini 26 Febbraio 2021

Si riporta la nota di Francesco Casale di Primavera Irpinia.

E’ arrivato il momento di intraprendere una volta e per tutte il percorso per acquisire le certificazioni DOP e IGP per i nostri prodotti locali con particolare attenzione alle castagne del Partenio Caudino.

In merito a ciò e tramite l’associazione Terra Mia sono in contatto con Europarlamentari e sto acquisendo tutta la documentazione necessaria per iniziare l’ITER in questione.

Chiedo a tutti i produttori interessati (grandi, medi e anche quelli che producono in ambito familiare) e agli imprenditori dediti alla lavorazione e trasformazione della “Bionda del Partenio” di contattarmi in privato per confrontarci e poi strutturare un piano agricolo territoriale che porti una volta e per tutte al riconoscimento e alla protezione dei nostri prodotti storici che non sono secondi a nessuno.