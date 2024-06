Cerimonia di consegna della Coppa alla Vis Mediterranea promossa in B

Ieri pomeriggio, dopo la partita con il Lecce Women finita 2-3 disputata in quel di Solofra, la Lega ha consegnato alla Vis Mediterranea Soccer la Coppa quale vincitrice del Girone C di Serie C femminile.

La cerimonia ufficiale che sancisce la promozione in Serie B si è tenuta nello stadio Sandro Pertini di Montoro alla presenza dei tifosi. Per tutte le calciatrici la medaglia di rito e poi la festa con la Coppa. In lacrime tanti presenti per questo importante traguardo sportivo. Ora la società di Montoro deve iniziare a disegnare il futuro e lo farà già da domani grazie al lavoro dello staff tecnico.

Tabellino: Vis Mediterranea – Lecce Women 2-3

Fontana 14’, D’Amico L 27’, Klai 38’, D’Amico L 9’ st; Gallego autorete 22’ st.

Vis Mediterranea Soccer: Gallego Laura, Klai Yasmine, Panarello Alessandra, D’Arco Gaia, Modafferi Noemi, Girolamo Francesca, Fontana Zaupa Florencia Belen, Gino Cecilia, Basile Laura, Acocella Elisa e Morgante Nadia

Lecce women: Prieto, Bocchieri, Felline, Guido, Megna, De Punzio, Pompa, Scardino, D’Amico, Ejzel, Serio, Simone, Nutricati, Monno

Arbitro: Roberto De Paolis della sezione di Latina; assistenti: Gianluca Guerra della sezione di Nola e Pablo Lemos della stessa sezione.