“C’era una volta la Rai”, la Senatrice Floridia presenta il suo libro ad Avellino

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la libreria Mondadori Bookstore di via Fariello, terminal bus di Avellino, si terrà la presentazione del libro “C’era una volta la Rai”, Edizioni Dedalo, della Senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione di vigilanza Rai.

L’incontro sarà occasione di riflessione su temi di grande attualità quali il servizio pubblico, l’informazione, le cosiddette verità alternative, la libertà editoriale ed il ruolo che la Rai dovrebbe assumere oggi, in un contesto sociale caratterizzato da confusione e rapidità di cambiamento.

A dialogare con l’autrice interverranno:

– Fabio Galetta, Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, nonché componente dell’associazione insieme per Avellino e l’Irpinia, che modererà la discussione e porgerà i saluti insieme a Sara Spiniello, sua collega nell’intergruppo;

– Senatrice Felicia Gaudiano, che introdurrà l’evento;

– Francesco Pionati, con un intervento dedicato.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione del Circolo LaAV Forino.

Il libro “C’era una volta la Rai”, edizioni Dedalo, racconta lo stallo istituzionale legato al blocco della Vigilanza Rai, una situazione che ha messo a rischio il pluralismo e il servizio pubblico, elementi fondamentali per una corretta informazione e per la democrazia.

Invitiamo tutti gli interessati a partecipare a questo importante momento di confronto e approfondimento.