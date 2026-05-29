A16, incidente tra tre vetture: due feriti in ospedale

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 maggio, intorno alle ore 12:00,i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti sull’autostrada Napoli-Bari, in direzione Baiano, al km 30 nel territorio del comune di Mugnano del Cardinale, a seguito di una segnalazione per incidente stradale pervenuta dal 118.

Sul posto è intervenuta una squadra della Sede Centrale di via Zigarelli ad Avellino. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture, con un totale di sei persone interessate. Due dei feriti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata, prestando inoltre ausilio alle forze dell’ordine già presenti sul posto.

Presenti sul luogo dell’intervento due pattuglie della Polizia Stradale, personale Anas, due ambulanze del 118 e due carroattrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza.