Centrodestra, ad Ariano il candidato sindaco è Mario Ferrante

Le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione, lista civica Puopolo e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di serietà amministrativa, competenza e responsabilità, hanno individuato nel dott. Mario Ferrante il candidato sindaco attorno al quale costruire un progetto credibile e innovativo.

La scelta nasce dall’esigenza di dotare la città di una guida capace, con visione strategica e metodo, ma anche con una concreta attitudine all’ascolto e alla condivisione delle decisioni, valorizzando un approccio collegiale nell’azione amministrativa.

Questo percorso nasce con una forte vocazione inclusiva essendo aperto al contributo di tutte le forze politiche, civiche e sociali che condividano la necessità di una discontinuità seria e responsabile con l’attuale amministrazione. Si vuole costruire un’alleanza ampia, basata sul confronto, sulla partecipazione e sulla condivisione delle priorità, superando logiche di appartenenza e personalismi.

Il metodo è quello del dialogo continuo e della collaborazione tra tutte le componenti disponibili, per arricchire il progetto con competenze ed esperienze diverse. L’obiettivo è offrire una proposta credibile e realmente condivisa, capace di restituire fiducia alla comunità e avviare una nuova stagione di sviluppo per il territorio.