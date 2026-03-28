Biancovestiti nel Vallo di Lauro, lunedì a Moschiano la processione “decanale”

MOSCHIANO- Una processione decanale di tutti i biancovestiti dei comuni del Vallo di Lauro. Almeno 150 biancovestiti da alcuni comuni della zona parteciperanno lunedì ad un evento che apre la Settimana Santa nel Vallo di Lauro. I canti dei Biancovestiti, divenuti dal 2024 patrimonio immateriale della Regione Campania, saranno intonati nel corso della caratteristica processione decanale che si terrà il 30.03.2026 alle ore 18,30 a Moschiano. Prenderanno parte all’unica processione del 30 marzo , tutti i gruppi dei rispettivi paesi : Marzano di Nola, Pago Vallo lauro, Taurano, Quindici, Bosagro e Beato, Moschiano e Lauro. Si stima la presenza di almeo 150 Biancovestiti.