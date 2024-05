Centro per l’autismo di Avellino ancora chiuso, il servizio di Luca Abete a Strscia la Notizia

Ieri, sabato 25 maggio, è andato in onda il servizio dell’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete.

Abete ha parlato di quello che sarebbe dovuto diventare un centro specialistico per persone con il disturbo dello spettro autistico, soprattutto bambini. Una struttura dalla storia travagliata, iniziata nel 2001 con un bando regionale per l’utilizzo di fondi europei cui ha partecipato il Comune. Due anni dopo la Regione Campania ha stanziato circa 3 milioni e mezzo di euro per realizzare il centro. Prima pietra posata l’11 giugno 2007. Peccato che il centro non sia mai stato aperto.

Qui di seguito il link del servizio integrale:

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/avellino-dopo-16-anni-il-cubo-blu-e-ancora-chiuso/