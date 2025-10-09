Centro Autismo, la Procura proroga le indagini: plauso del Mid

Prosegue con la massima riservatezza e discrezione l’attività d’indagine da parte dell’attenta Procura della Repubblica di Avellino avviata a Marzo dello scorso anno, successivamente al nostro esposto presentato a Marzo dello scorso anno attraverso i Carabinieri di Avellino utile a far luce su eventuali omissioni in atti d’ufficio che hanno portato alla mancata apertura del cubo blu del Centro per l’Autismo di Contrada Serroni e sostenuto dall’ Avv. Cinzia Capone del foro di Benevento.

Dalla fase delle indagini preliminari abbiamo appreso questa mattina la notizia che è stata predisposta nel rispetto della massima segretezza la proroga delle indagini sulla vicenda, riguardo al procedimento n. 1953/24/44 affidato al pubblico ministero la Dottoressa Paola Galdo contro ignoti, riconducibile alla qualifica giuridica Art. 328 del C.P. (Omissioni in atti d’ufficio).

Dal prosieguo delle indagini all’appuntamento in Comune con il Commissario Prefettizio Prefetto Giuliana Perrotta.

Se da un lato prosegue l’attività di indagine da parte della magistratura sull’annosa vicenda della mancata apertura del cubo blu di Contrada Serroni dall’altro proprio il M.I.D. sarà ricevuto il prossimo 21 Ottobre c.m. dal Commissario Prefetto Giuliana Perrotta a palazzo di città.

Un incontro, richiesto e più volte sollecitato proprio da Giovanni Esposito del M.I.D., per approfondimenti tecnici sullo stato di avanzamento dei lavori straordinari strutturali riguardo alle infiltrazioni di muffa e umidità in risalita dalle pareti del Centro, per chiarimenti rispetto alla finalmente consegna all’A.S.L. di Avellino per l’arredo e l’avvio dei trattamenti destinati ai circa 180 ragazzi autistici affetti dai disturbi dello spettro autistico, i quali da oltre vent’anni attendono questa apertura finora frutto solo di fantomatiche promesse e slogan lanciati dal mondo della politica sempre più lontana ai bisogni primari dei cittadini della nostra comunità.

Il Commissario Prefetto Giuliana Perrotta al Comune di Avellino ha anche rivolto la sua attenzione al M.I.D. riguardo ad un incontro, al quale siamo stati invitati insieme ad altre realtà, organizzato dalla Prefettura unitamente all’ente comunale nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sullo stato della provincia.