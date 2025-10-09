Aggressione a colpi di spranga al responsabile della sede di Irpiniambiente

AVELLINO- Una brutale aggressione a colpi di spranga ai danni di Carmine Laudonia, 62 anni, responsabile della sede di Irpiniambiente in via Rivarano a Monteforte Irpino. È quanto avvenuto questa mattina intorno alle 5, quando il sessantaduenne è stato aggredito da due uomini a volto coperto, davanti alla sua abitazione in via Cappuccio, al rione Aversa di Avellino. Una vera e propria spedizione punitiva. Laudonia è stato colpito alla testa (rimediando dieci punti di sutura) e ripetutamente all’addome, alle braccia e alle gambe.I due aggressori si sono dati alla fuga. Indagini in corso della Polizia.