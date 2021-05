Avellino Calcio Cedim Consulting partner dell’Us Avellino 1912 12 Maggio 2021

Cedim Consulting partner dell’Us Avellino 1912. Accordo raggiunto, una partnership fortemente voluta dal dottore Antonello Cerrato e da tutto lo staff, in vista del rush finale della stagione sportiva 2020-21 che vedrà i Lupi impegnati nelle sfide valevoli per i playoff di Serie C. Il marchio del laboratorio medico – che offre servizi di visite mediche specialistiche, medicina del lavoro, formazione del personale e sicurezza, attualmente in prima linea nella lotta contro il Covid-19 – sarà al fianco dei colori biancoverdi in questo finale di stagione.

Con grande orgoglio Giusy Parrella, CEO di Cedim, presenta la partnership: “Insieme ad altre strutture accreditate e autorizzate stiamo cercando di aiutare quanto più possibile la cittadinanza in questo momento di emergenza sanitaria, tracciando i contagi, effettuando test e tamponi prenotabili presso la nostra sede. A breve vaccineremo tutti i dipendenti delle aziende che stanno operando sul territorio irpino. Vincere insieme non è solo una frase, uno slogan ma una battaglia comune tra sport e salute per uscire da questa pandemia. Siamo felici di essere al fianco dell’U.S. Avellino 1912”.

“Siamo lieti di comunicare che da oggi la CEDIM è partner ufficiale dell’US Avellino. È per noi un onore ed un orgoglio affiancare la nostra squadra del cuore che porta in alto i colori della provincia. Lo facciamo in questo finale di stagione nel quale ci saranno grandi traguardi da conquistare. Per una nuova grande avventura, per vincere insieme. Forza Lupi”, queste le dichiarazioni del Responsabile Sanitario CEDIM dott. Antonello Cerrato.