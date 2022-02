C’è posta per te: Carmen dalla casa famiglia di San Potito all’adozione: “I miei nuovi genitori mi hanno ridato la vita”

Carmen, 22 anni, è cresciuta in una casa famiglia a San Potito Ultra, in provincia di Avellino. All’età di 13 anni è stata adottata dai suoi nuovi genitori e per lei è iniziata una nuova vita.

A C’è posta per te ha voluto ringraziare il papà e la mamma per tutto quello che hanno fatto per lei, ed è riuscita finalmente a pronunciare quel “vi voglio bene” che non aveva mai avuto il coraggio di dirgli.

Poi ha fatto una sorpresa al padre, grande tifoso di Lorenzo Insigne, portando in studio il calciatore.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza

il video:

https://www.facebook.com/irpinianews/videos/331962558869290