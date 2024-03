Cassano Irpino, auto e motociclo in fiamme in una rivendita

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella intorno alle ore 16:00 di oggi 25 marzo è intervenuta nel territorio del comune di Cassano Irpino in contrada Argone per un incendio di un’autovettura e di un motociclo dismessi all’interno di una rivendita di autovetture. L’intervento della squadra è valso a ultimare le operazioni di spegnimento già iniziate da persone presenti sul posto e la messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella hanno effettuato i rilievi di Propria competenza.

Sempre i caschi rossi sono intervenuti in giornata anche ad Aquilonia, in contrada Fontana Nocelle, per un incidente avvenuto a un uomo 50enne del posto il quale si era avvicinato a un trattore ed era rimasto gravemente ferito a un arto inferiore. La squadra ha supportato i sanitari del 118 intervenuti recuperando la persona e affidandola al personale dell’eliambulanza fatto giungere sul posto. L’uomo è stato trasportato presso il Campo Coni di Avellino dove un’altra squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Avellino ha effettuato l’assistenza in atterraggio e decollo del velivolo. Il malcapitato è stato infatti trasferito presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri della locale Stazione e quelli di Bisaccia che hanno effettuato i rilievi del caso.

Ancora, i caschi rossi di Avellino sono intervenuti a Chiusano San Domenico, in via Carducci, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione sita al secondo piano di un edificio del posto. La squadra intervenuta è stata supportata dall’arrivo dell’autoscala e, una volta individuato le fiamme, ha spento e messo in sicurezza evitando che le stesse si propagassero ad altri ambienti. Per fortuna al momento dell’accaduto nella casa non era presente la famiglia residente quindi non si sono registrate persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri della locale Stazione.