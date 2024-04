Un caso di meningite a Solofra: 45enne trasferito al Cotugno

Un Caso di meningite a Solofra.

Un uomo di 45 anni, dirigente di un’azienda pubblica, è stato ricoverato al Moscati di Avellino e poi trasferito al Cotugno di Napoli. Accertata la positività al virus della meningite dai sanitari del plesso di Avellino, che hanno provveduto a predisporre il trasferimento a Napoli del 45enne.

Niente allarmismi ma le dovute precauzioni da parte del Sindaco Nicola Moretta:

“L’evento con le scolaresche che era stato programmato presso la sala congressi del centro Asi per questa mattina, è stato rinviato per precauzione – spiega il primo cittadino – Ieri sera mi sono confrontato con il dottor Giuseppe Conte responsabile della Prevenzione dell’Asl per eventuali provvedimenti sulla profilassi da adottare. Si raccomanda cautela, evitando inutili allarmismi”.