Caso Manzo, sotto torchio alcuni residenti nella zona della scomparsa: le indagini continuano

Sotto torchio per alcune ore delle persone che abitano proprio nella zona dove la sera dell’8 gennaio di due anni fa, a Prata Principato Ultra, scomparve Domenico Manzo.

I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Avellino non stanno per nulla mollando la presa sul giallo irpino ed hanno interrogato delle persone che potrebbero aver visto o sentito cose fondamentali che non sono ancora emerse.

Le indagini, dunque, proseguono a ritmo serrato, nonostante il tempo trascorso, e nelle prossime ore, molto probabilmente in Procura, dovrebbero comparire altri testimoni, alcuni dei quali ritenuti molto importanti dagli inquirenti.