Caso Maggio, Gubitosa (M5s): “Auspico si faccia chiarezza”

“Apprendo con rammarico le parole del Presidente del Consiglio Comunale di Avellino Ugo Maggio rivolte a Francesco Todisco, Consigliere delegato alle “Aree interne” della Regione Campania.

Nella massima istituzione cittadina trovo inqualificabili tali affermazioni oltre ad essere incompatibili con il ruolo che si riveste. Minacce verbali durante l’espletamento delle proprie funzioni non possono essere giustificate e non sono mai ammissibili. L’atteggiamento avuto dal Presidente Maggio e le intimidazioni pronunciate ci riportano a metodi utilizzati in ambienti mafiosi non di certo nel mentre di una seduta consiliare. Auspico che si faccia la necessaria chiarezza oltre i dovuti provvedimenti affinché, nella gestione della cosa pubblica , non si ripetano più scene del genere gravissime e poco appropriate al contesto. Esprimo la mia piena solidarietà a Francesco Todisco . “

Così in una nota il Vice Presidente Movimento 5 Stelle On. Michele Gubitosa.