Caso canile, il Comune di Lauro: vigileremo sul benessere dei cani nella struttura

LAURO- “Il Comune di Lauro effettuerà controlli periodici presso la struttura ospitante al fine di accertare la tutela e il benessere dei cani”. E’ l’impegno che in una nota assume l’amministrazione comunale guidata da Rossano Sergio Boglione relativamente alla querelle nata dal trasferimento di 71 cani dal canile che per anni ha ospitato gli stessi ad una nuova struttura che si è aggiudicata la gara con un’ offerta economicamente più vantaggiosa. L’ amministrazione comunale ha voluto rassicurare in questo modo le associazioni animaliste, che hanno portato il caso fino in Parlamento. Ci saranno controlli e verifiche rigide ai contratti e al rispetto degli stessi da parte della nuova aggiudicataria. Nella nota, l’ amministrazione comunale ha anche ribadito la scelta di aderire a quanto statuito a livello giurisdizionale, ricostruendo quello che è stato l’iter della vicenda e anche le decisioni assunte prima dal Tar di Salerno e successivamente dal Consiglio di Stato: “In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di trasporto, custodia, mantenimento e accudimento dei cani randagi”, considerato che l’importo dell’affidamento era superiore alle soglie stabilite dal Codice dei Contratti, il Comune di Lauro (AV) ha richiesto al Comune di Albanella (SA), quale Stazione Appaltante Qualificata, lo svolgimento della procedura di gara.

Il Comune di Albanella (SA) con provvedimento del 04/07/2024 e determina n. 342 del 01/08/2024 ha designato l’Ing. Di Lucia quale RUP della Stazione Appaltante Qualificata.

Il Comune di Lauro (AV) con determina del Responsabile dell’UTC n. 398 del 06/08/2024 ha stabilito gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, delegando, il Comune di Albanella (SA) a provvedere all’indizione della procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa (O.E.V.) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il Comune di Albanella (SA) ha nominato la commissione di gara alla quale hanno partecipato n. 2 ditte. Con determina della Stazione Appaltante Qualificata n. 716 dell’11/12/2024, sono stati approvati i verbali di gara, redatti dalla commissione, con i quali è stata proposta l’aggiudicazione alla ditta “La Rosa Dei Venti S.r.l.” di Montesarchio (BN), per un ribasso dell’11,50% ed è stata disposta, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del servizio alla suindicata ditta “La Rosa Dei Venti S.r.l.”.

La ditta “Dog-Kennel Service S.r.l.” (seconda classificata nella suddetta procedura di gara) ha presentato prima il ricorso al TAR ed a seguito dell’esito negativo ha effettuato il ricorso anche dinanzi al Consiglio di Stato, che con ordinanza del 16/05/2025 ha rigettato l’istanza cautelare promossa con l’appello. il Comune di Lauro, quindi, ha dato seguito a quanto stabilito dagli organi giurisdizionali”. C’è anche un ultimo passaggio relativo alle polemiche scoppiate in questi giorni. Attacchi pesanti all’indirizzo dello stesso sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione. L’amministrazione comunale in merito ha voluto stigmatizzare il comportamento di quanti hanno voluto approfittare della vicenda per speculare politicamente. Richiamando anche alla continenza verbale delle accuse e del tenore degli attacchi ricevuti: “La continenza degli attacchi e il diritto di critica sono due aspetti che rispettiamo, ma non tollereremo attacchi gratuiti e diffamatori, riservandoci di adire alle vie legali nei confronti di quanti se ne renderanno autori”.