Casinò Live: come evitare i siti illegali

Sapete cosa sono i casinò dal vivo, l’ultima frontiera del divertimento online? Pieni di giochi interattivi, i casinò live consentono ai giocatori di sedersi virtualmente a un tavolo verde reale. Vi state chiedendo cosa significa? Non preoccupatevi, ve lo spieghiamo noi!

Come funziona un Casinò Live?

Nel 2006, la software house lettone Evolution Gaming ha introdotto sul mercato una nuova tipologia di giochi, rivoluzionando per sempre il segmento del gaming online.

L’idea alla base dei casinò Live è molto semplice: grazie allo streaming video, i giocatori possono connettersi alla sala comodamente da casa e giocare con un croupier dal vivo che gestisce il tavolo. Inoltre, si può interagire per mezzo di una chat box con il croupier e con gli altri giocatori che partecipano alla mano. In questo modo potrete vivere l’atmosfera di una sala da gioco, senza alzarvi dal divano di casa!

Negli anni, Evolution Gaming si è specializzata nei casinò dal vivo. La novità ha subito incontrato i gusti dei giocatori e pertanto i principali player europei hanno accolto con entusiasmo i giochi di Evolution Gaming. Il risultato è che i giochi da casinò Live si sono diffusi rapidamente in tutta Europa.

Sul web è presente un’ampia varietà di titoli di giochi Live. Ma sono tutti sicuri?

Casinò Live sicuri: quali sono le caratteristiche

Abbiamo pensato di stilare una guida per mostrarvi quali sono le caratteristiche che un casinò Live deve avere per essere ritenuto sicuro: in questo modo potrete scegliere liberamente a quale operatore affidarvi.