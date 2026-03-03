Casa Sanremo 2026, Terre d’Irpinia si conferma modello di promozione territoriale

Si chiude con un risultato straordinariamente positivo la partecipazione di Terre d’Irpinia a Casa Sanremo 2026, l’hub culturale che ogni anno, durante la settimana del Festival, accoglie artisti, giornalisti, professionisti dello spettacolo e del turismo da tutta Italia. Un luogo dove linguaggi che abbracciano la musica, il cinema, la letteratura e l’enogastronomia si intrecciano, generando nuove connessioni e progettualità.

In questo contesto di grande visibilità, Terre d’Irpinia ha conquistato attenzione e apprezzamenti grazie alla “Terrazza Irpinia”, uno spazio di oltre 300 metri quadrati affacciato sul Palco Suzuki e trasformato in un ambiente elegante e contemporaneo. L’allestimento, curato da Polilop, ha interpretato con gusto l’essenza del territorio, unendo design, accoglienza e narrazione. Inoltre, per tutta la settimana, la Terrazza è stata animata da degustazioni, showcooking, talk culturali condotti dalla giornalista Rosa Iandiorio, incontri con artisti e momenti musicali con DJ internazionali. Un’esperienza immersiva che ha raccontato l’Irpinia attraverso sapori, storie e atmosfere.

La guida della proposta enogastronomica è stata affidata allo chef Giovanni Mariconda, irpino e tra i cuochi più apprezzati del territorio. Con una squadra di produttori e artigiani del gusto, Mariconda ha costruito un percorso culinario capace di unire tradizione e innovazione, offrendo agli ospiti un viaggio sensoriale autentico.

Accanto alla Terrazza, grande riscontro anche per il Bistrot Terre d’Irpinia, situato al piano terra di Casa Sanremo e concepito come spazio dedicato al racconto agroalimentare del territorio.

«Siamo profondamente orgogliosi del percorso compiuto – ha dichiarato Stefano Luongo, ideatore di Terre d’Irpinia –. Portare l’Irpinia al centro dell’Italia, in un contesto come il Festival, significa affermare una visione culturale prima ancora che promozionale. Non abbiamo solo presentato prodotti, ma raccontato identità, radici, relazioni».

Luongo ha sottolineato il valore strategico di Casa Sanremo: «È molto più di un’area hospitality: è un luogo in cui mondi diversi si incontrano e nascono sinergie. Essere qui per il terzo anno consecutivo, con un progetto sempre più riconoscibile, significa consolidare un modello di promozione territoriale completo e coerente». E ha aggiunto: «Questa è solo una tappa. L’obiettivo è portare Terre d’Irpinia oltre i confini regionali, trasformando ogni evento in un’occasione per raccontare la provincia di Avellino, le sue eccellenze e la sua energia culturale».

Un ruolo preponderante è stato svolto dalla Fasulo Holding e dagli sponsor Sinergia, Terre di Petrara e De Fazio Costruzioni, che hanno sostenuto la solidità e la crescita del progetto, rendendo possibile la realizzazione di Terrazza Irpinia in un contesto di rilievo nazionale.

Il cuore dell’esperienza è stato rappresentato dalle aziende agroalimentari, che con le loro produzioni hanno portato a Casa Sanremo l’autenticità dell’Irpinia, diventando protagoniste di degustazioni, aperitivi e momenti di racconto del territorio. Un ringraziamento va a: La Caramella, Caseificio Antico Casaro, Central Funghi, F.lli Santorelli S.A.S., FoodMayna Srl, Confagricoltura, Fruit Italy Srl, La Reina del Pane, Salumificio Corbisiero, Cashbox, Tarallucci e Mino, Profumo di Mare Srls, Panta Rei, Freestyle – Cocktail Bar, Taverna Setteventi, Rustichella, che con qualità e autenticità hanno contribuito alla valorizzazione dell’enogastronomia irpina. A queste si aggiungono Dolciarte, Perrotta ed Edera, che hanno ulteriormente arricchito la proposta culinaria.