Marzo di prevenzione ad Atripalda: i “Laboratori della Salute” della Misericordia 

Un mese interamente dedicato alla salute, alla prevenzione e alla vicinanza concreta alla comunità: la Fraternita di Misericordia di Atripalda rilancia anche per marzo il programma dei “Laboratori della Salute”, un calendario di visite specialistiche accessibili, pensato per rispondere ai bisogni reali del territorio e per rafforzare il legame tra cittadini e servizi socio-sanitari.

L’iniziativa propone appuntamenti con professionisti di diverse discipline mediche, offrendo un’occasione preziosa per controlli, consulenze e percorsi di ascolto e, più di tutto, rispondendo alla crescente domanda di supporto sanitario, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie vivono difficoltà economiche o incontrano ostacoli nell’accesso ai servizi.

Una programmazione che abbraccia molte delle esigenze più diffuse: dalla salute orale alla nutrizione, dalla dermatologia alla psicologia, fino alla cardiologia e alla pediatria. Ogni incontro è affidato a specialisti qualificati, disponibili presso la sede della Misericordia in via F. Rapolla n. 63.

Gli appuntamenti del mese:

7 marzo – Dott. Sabino Aquino, Dentista – ore 10:30;

– Dott. Sabino Aquino, Dentista – ore 10:30; 10 marzo – Dott. Adolfo Mazzeo, Medicina Trasfusionale – ore 09:00;

– Dott. Adolfo Mazzeo, Medicina Trasfusionale – ore 09:00; 11 marzo – Dott.ssa Laura Melzini, Nutrizionista – ore 08:30;

– Dott.ssa Laura Melzini, Nutrizionista – ore 08:30; 12 marzo – Dott. Raffaele Iandolo, Dermatologo – ore 17:00;

– Dott. Raffaele Iandolo, Dermatologo – ore 17:00; 13 marzo – Dott.ssa Paola Argenziano, Psicologa – ore 17:00;

– Dott.ssa Paola Argenziano, Psicologa – ore 17:00; 17 marzo – Dott.ssa Vincenza Novaco, Psicologa – ore 10:00;

– Dott.ssa Vincenza Novaco, Psicologa – ore 10:00; 23 marzo – Dott.ssa Marianna Di Feo, Psicologo-Psicoterapeuta – ore 15:00;

– Dott.ssa Marianna Di Feo, Psicologo-Psicoterapeuta – ore 15:00; 25 marzo – Dott.ssa Federica Provenzano, Cardiologo – ore 15:30;

– Dott.ssa Federica Provenzano, Cardiologo – ore 15:30; 25 marzo – Dott.ssa Rosa Tedesco, Pediatra – ore 16:00;

– Dott.ssa Rosa Tedesco, Pediatra – ore 16:00; 30 marzo – Dott. Cristian Lombardi, Psicologo-Psicoterapeuta – ore 09:00.

Le prenotazioni sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00:

Telefono/WhatsApp: 377 0943010

Email: info@misericordiatripalda.it

Sito: www.misericordiatripalda.it