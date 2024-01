Casa Circondariale di Avellino, rinvenuta e sequestrata ancora cocaina

Nella giornata di ieri sequestrati 100 grammi di cocaina a un detenuto al suo rientro in Istituto da un permesso premio.

L’involucro con la droga era nascosto nella fodera di un giubbotto in uso al detenuto e la droga era avvolta in altra sostanza per depistare l’eventuale intervento dei cani antidroga del locale Nucleo Cinofili.

Si apprende che il detenuto era prossimo alla libertà ma l’incidente di percorso sicuramente ha aperto un nuovo procedimento penale presso la competente Procura della Repubblica di Avellino che segue il caso.

Analogo episodio nel decorso mese di settembre sempre al rientro di un permessante consentiva un maxi sequestro di droga e telefonini pari ad 1,100 kg. di hashish,100 gr. di cocaina e 27 cellulari il tutto scoperto nel bagaglio del detenuto.

Il compiacimento dell’OSAPP va al personale della Polizia Penitenziaria in servizio ad Avellino che nonostante mille difficoltà riesce a garantire la tutela della legalità nella struttura Penitenziaria.