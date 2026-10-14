Caro bollette in Irpinia: perché cresce l’interesse per il prezzo fisso

L’arrivo dell’autunno riporta in primo piano il costo dell’energia, una voce che pesa sensibilmente sui bilanci familiari, soprattutto quando iniziano ad aumentare i consumi per il riscaldamento.

In provincia di Avellino le previsioni per gli ultimi mesi del 2026 indicano rincari particolarmente elevati, tanto da collocare il territorio irpino al primo posto in Campania per la spesa prevista.

Di fronte a queste prospettive, molte famiglie potrebbero prendere in considerazione le offerte luce e gas a prezzo fisso, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza legata alle oscillazioni dei mercati energetici. Una scelta che merita comunque qualche valutazione, perché un prezzo bloccato non coincide necessariamente con una bolletta più economica.

Avellino, le previsioni sui rincari di luce e gas

Secondo un’analisi di Facile.it, ripresa il 17 settembre dalla nostra testata, Avellino è la provincia campana dove si spenderà di più per le forniture energetiche nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2026.

La spesa stimata per una famiglia avellinese è di circa 867 euro tra elettricità e gas, con un aumento del 38,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Seguono Benevento, con 829 euro (+35,9%), e Salerno, con 805 euro (+35,8%). Più contenute, pur restando significative, le previsioni per Caserta e Napoli, rispettivamente di 766 e 731 euro.

Si tratta, naturalmente, di proiezioni e non di aumenti già applicati alle bollette. Le stime riguardano forniture del mercato libero con prezzo variabile e si basano sull’andamento atteso delle quotazioni energetiche. Non possono quindi essere estese indistintamente a tutte le utenze della provincia.

Prezzi variabili e mercati energetici: da dove nasce l’incertezza

Il costo dell’energia risente di diversi fattori, dalle tensioni internazionali alla domanda stagionale. Con l’avvicinarsi dell’inverno, l’attenzione si concentra soprattutto sul gas, utilizzato in molte abitazioni per riscaldare gli ambienti.

Nelle forniture a prezzo variabile, una parte del costo segue le quotazioni di riferimento del mercato.

Questo significa che le famiglie possono beneficiare di eventuali ribassi, ma sono anche più esposte ai rincari quando i prezzi salgono.

Le previsioni pubblicate nei mesi scorsi da Facile.it si basavano proprio sulle quotazioni attese per l’ultima parte dell’anno. A livello nazionale, l’analisi ipotizzava una spesa di 982 euro per luce e gas tra settembre e dicembre, circa 270 euro in più rispetto al 2025, per una famiglia tipo con contratti a prezzo variabile.

Il dato aiuta a comprendere la portata del fenomeno, ma non rappresenta una previsione valida per ogni singola abitazione. Molto dipenderà dall’effettivo andamento dei mercati e dalle condizioni concordate con il fornitore.

Il prezzo fisso può aiutare a programmare le spese?

Chi preferisce una maggiore stabilità può valutare una tariffa che mantenga invariato il prezzo dell’energia per un periodo prestabilito. Come spiega ARERA, le offerte a prezzo fisso prevedono che il corrispettivo stabilito contrattualmente non cambi durante l’intervallo indicato.

Il vantaggio principale è sapere quanto costerà ogni unità di energia consumata, senza dover seguire continuamente le oscillazioni delle quotazioni. Questo non significa, però, conoscere in anticipo l’importo esatto delle bollette: se durante l’inverno si utilizza più gas, la spesa aumenterà comunque.

C’è poi un’altra considerazione. Bloccare oggi un prezzo può rivelarsi utile se il mercato sale, ma meno conveniente qualora le quotazioni scendano. Non esiste quindi una soluzione migliore in assoluto.

Prima di scegliere, conviene verificare per quanto tempo rimarranno valide le condizioni proposte e confrontare la spesa annuale stimata sulla base dei propri consumi.

La prevedibilità ha un valore, soprattutto quando si cerca di organizzare il bilancio familiare. Ma deve essere valutata insieme alla convenienza effettiva dell’offerta, senza considerare il prezzo fisso una garanzia automatica di risparmio.