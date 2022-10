Caro bollette, domani Avellino scende in piazza. La protesta, infatti, come auspicano gli esercenti e la Confcommercio guidata dal direttore Oresta La Stella, coinvolgerà anche imprese, famiglie e sindaci della provincia.

Stabilito ufficialmente quale sarà il percorso del corteo. Partenza dal piazzale antistante la Chiesa di San Ciro in viale Italia. Poi: Via De Conciliis, Via Colombo, Via Sara, Piazzale Marsico, Via Mancini, Via Circumvallazione, Via del Balzo, Via Amabile, Via SS. Trinità, piazza Libertà.