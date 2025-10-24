Carlo Calenda ad Avellino per parlare di impresa e sviluppo

Il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, sarà ad Avellino giovedì 30 ottobre alle ore 17.00 per un incontro pubblico dedicato al futuro dell’imprenditoria e alle politiche di sostegno alle imprese.

L’evento, dal titolo “Futuro e Sviluppo: che fine ha fatto la politica per le imprese?”, si terrà presso la sala convegni di Confindustria Avellino, in via Palatucci, e vedrà la partecipazione di imprenditori, professionisti e cittadini interessati ad approfondire le proposte del partito in materia di economia e crescita produttiva.