Amendola e Fiordellisi: tappa a Calitri per i candidati di “Fico Presidente”

Franco Fiordellisi e Maria Laura Amendola, candidati al consiglio regionale nella lista Roberto Fico Presidente, incontreranno i cittadini dell’Alta Irpinia, domenica 26 ottobre alle ore 18 presso la Casa della Musica di Calitri.

Domani, sabato 25 ottobre, è invece prevista la prima uscita pubblica dei due candidati che parteciperanno alla manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, Democrazia al lavoro.

«Saremo a Roma, per aumentare salari e pensioni, per dire no al riarmo, per investire su sanità e scuola, per dire no alla precarietà, per una vera riforma fiscale. Questi sono i temi che il sindacato porta in piazza e che sono sottoscritti dagli aderenti, ognuno anche con le proprie peculiari motivazioni. Bastano pochi esempi per comprendere quanti siano i motivi che spingono alla mobilitazione», dichiara Fiordellisi, candidato al consiglio regionale ed ex segretario generale della Cgil di Avellino.

La lista Fico Presidente si completa con Luigi Famiglietti (ex deputato ed ex sindaco di Frigento) e Silvana Acierno (prima membro della segreteria del PD di baiano e del PD provinciale).