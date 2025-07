Carico di albicocche si riversa in strada: intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, giovedì 3 luglio, intorno alle ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino è intervenuta a Mercogliano, in via Domenico Antonio Vaccaro, per il recupero di un carico di albicocche disperso accidentalmente lungo la sede stradale.

Il mezzo, proveniente dalla Basilicata e diretto verso un’azienda di Summonte, trasportava complessivamente 52 casse di albicocche. Durante la salita lungo via Vaccaro, il carico si è riversato sulla carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per il ripristino della viabilità.

I Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di via Zigarelli, sono intervenuti con l’ausilio di una ruspa per rimuovere le casse dalla sede stradale. Presenti anche la Polizia Municipale di Mercogliano, che hanno gestito la viabilità e supportato le operazioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area e il recupero di buona parte del carico.