CARD Campania: il dott. Piero De Masi eletto presidente regionale

L’Irpinia protagonista nella sanità territoriale campana. Il dott. Piero De Masi, direttore del Distretto Sanitario di Atripalda, è stato eletto presidente della CARD Campania (Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto), succedendo al dott. Gennaro Volpe. Con il nuovo incarico, De Masi rappresenterà la Campania nell’ambito della CARD nazionale, contribuendo al confronto sulle strategie di sviluppo della sanità territoriale.
Tra i primi appuntamenti del mandato, il 24° Congresso Nazionale CARD, in programma a Roma dal 29 al 31 ottobre 2026, che celebrerà il 25° anniversario della Confederazione. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Il Distretto per la comunità che cura”, al centro del dibattito sul futuro dell’assistenza sanitaria di prossimità.