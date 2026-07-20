Addio a Silvestro Volpe, il medico che ha segnato la storia della Medicina Trasfusionale irpina

Profonda commozione ha suscitato in tutta la comunità dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino l’improvvisa scomparsa di Silvestro Volpe, direttore dell’Unità operativa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e direttore del Dipartimento Onco-Ematologico.

La Direzione strategica, i colleghi e tutto il personale si stringono con affetto e partecipazione alla famiglia, condividendone il dolore per una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare.

Professionista di riconosciuto valore, Volpe ha diretto per anni il Simt dell’Azienda con competenza, rigore, equilibrio e straordinario senso del dovere, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e al consolidamento di un’attività essenziale per l’intero sistema sanitario provinciale e regionale.

Nel corso della sua lunga carriera è stato anche direttore del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale Campania Nord, ricoprendo sempre gli incarichi con autorevolezza, competenza e spirito di servizio.

La profonda conoscenza della medicina trasfusionale e la capacità di coniugare l’eccellenza professionale con l’attenzione verso le persone ne avevano fatto un punto di riferimento non soltanto per l’Azienda Moscati, ma per la città di Avellino e per l’intera provincia. Irpino fortemente legato alla sua terra, ha sempre messo a disposizione delle istituzioni, dei colleghi, delle associazioni dei donatori e dei pazienti la propria esperienza, la propria competenza e una rara capacità di costruire relazioni fondate sulla fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, umano e professionale. Al Moscati resteranno il ricordo di una persona perbene, disponibile e generosa, l’esempio di un medico profondamente legato alla propria professione, e l’eredità di un lavoro svolto ogni giorno con serietà, dedizione e passione.

«Con Silvestro Volpe perdiamo un professionista di altissimo profilo e, soprattutto, una persona di straordinario valore umano – dichiara il direttore generale dell’Azienda Moscati, Germano Perito –. Ha servito questa Azienda e l’intera comunità con competenza, discrezione e un senso del dovere fuori dal comune. La sua improvvisa scomparsa addolora profondamente e lascia un vuoto difficilmente colmabile. Alla famiglia giungano la vicinanza e l’abbraccio commosso di tutta la Direzione strategica e dell’intera comunità del suo tanto caro ospedale Moscati».