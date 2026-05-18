Carceri, il Procuratore Generale Policastro: grande attenzione sulla sicurezza

AVELLINO- “Abbiamo un Tavolo proprio sul carcere, perche’ la nostra più grande attenzione e’ rivolta alla sicurezza all’interno delle carceri.” E’ quello che ha ricordato il Procuratore Generale di Napoli Aldo Policastro, intervenuto questa mattina alla presentazione del libro dell’ex Procuratore Antonio Guerriero con gli studenti del Convitto Colletta di Avellino. “Sicurezza vuol dire anche cura dei detenuti. Per questo c’e’ una grossa attenzione sulla Sanità all’interno delle carceri, perché una migliore sanità e la cura del detenuto attenua il rischio di reazioni da parte dei detenuti. Se sono mal seguiti aumenta la loro pericolosità. Questo è uno dei problemi che stiamo affrontando. Chiaramente è fondamentale l’intervento del Ministero, perché con pochi poliziotti penitenziari e pochi operatori, scarsa qualità delle strutture, chiaramente il detenuto sta in una situazione di difficoltà e a volte reagisce in modo improprio”.