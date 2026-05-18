Calitri, tenta un gesto estremo dal Ponte dell’Ofantina: salvato dagli automobilisti in transito

CALITRI- Salvato dagli automobilisti in transito lungo l’ Ofantina mentre stava per compiere un insano gesto. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata lungo la strada che collega il capoluogo all’alta Irpinia, nel territorio di Calitri. E’ qui che un giovane avrebbe tentato di compiere un gesto estremo sul ponte dell’Ofantina, sventato dalla prontezza e dal coraggio di alcuni automobilisti di passaggio. A raccontare la vicenda sul suo sito e’ Enzo Costanza. Sul posto Carabinieri, ambulanza e mezzi dell’Anas. Dalle testimonianze raccolte, il ragazzo aveva prima parcheggiato la sua auto in una piazzola in prossimità del ponte per poi dirigersi a piedi sul punto più alto del viadotto. L’intervento immediato di Incontrada Costantino Davide, sorvegliante di tratta Anas, coadiuvato da Loredana Santoli operatrice Anas, subito dopo sul posto i Carabinieri di Andretta. Insieme agli automobilisti che erano accorsi sono riusciti a bloccare il ragazzo che già era sul cordolo del ponte al di fuori della barre.