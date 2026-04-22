Carceri, Gratteri: con i soldi del Pnrr non si e’ costruito nemmeno un carcere

“Intanto non riesco a pensare perché con i soldi del Pnrr non si sia costruito nemmeno un carcere. Vorrei sapere e vorrei sapere quando qualcuno deciderà di costruire un carcere. Ricordo già che l’ex Presidente della Repubblica che aveva deciso di costruire le carceri in Italia, aveva nominato un commissario, poi non se l’è fatto nulla ancora. Questo governo non ha costruito un carcere”. E’ quello che ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, rispondendo ad una domanda di Giovanni Floris nella puntata di stasera a “Di Martedi’” sull’importanza delle carceri nel contrasto alla criminalità organizzata. Aggiungendo anche che alla luce di questa mancanza di nuove carceri, quelle attuali “in questo momento sono dei contenitori. Non si fa trattamento. Però nelle carceri in questo momento noi abbiamo grossi problemi di telefonini e droga che entra con i droni. Proprio l’altro giorno ho incontrato il capo del Dap, il Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria. Stiamo ragionando per cercare di di bloccare l’ingresso di telefonini di droga in carcere”.

Per il Procuratore Gratteri quella delle carceri e’ una “situazione complessa”. Il magistrato però ha anche voluto notare come proprio su questa complessità l’ex sottosegretario Del Mastro abbia assunto due iniziative importanti: “So che state gridando tutto allo scandalo per Del Mastro, però vi devo dire che del Mastro ha fatto due cose buone. Ha ripristinato nella sostanza il 41 bis (il carcere duro per i mafiosi) perché l’ idea era lo smantellamento. La seconda cosa che ha fatto, una una circolare che io ho letto prima che venisse pubblicata, mi ha chiesto il parere, ed è per chiudere di nuovo le celle per i detenuti dell’ alta sicurezza che prima comandavano tutte le carceri. Sono due cose buone che ha fatto Del Mastro, poi sul resto non dico nulla perché se io non leggo tutte le carte, non mi pronuncio mai”.