Ariano Irpino, Cardinale in campo con il sostegno del sindaco Franza: domani già iniziato

ARIANO IRPINO- Una coalizione di centrosinistra al fianco di Roberto Cardinale, candidato Sindaco

per le prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di proseguire e rinnovare un percorso di crescita e trasformazione avviato sei anni fa dall’amministrazione guidata dal Sindaco Enrico Franza. “Il cambiamento è oggi visibile nelle strade, nelle piazze, nei servizi e nella cultura della nostra comunità. Non serve raccontarlo: Ariano lo vede”, evidenzia la coalizione. “Abbiamo dimostrato che c’è un modo diverso di fare politica: una politica che non urla ma ascolta, che non

si chiude nei palazzi ma cammina per le strade, che non vede i cittadini come numeri ma come persone, ognuna con la propria storia”, dichiara il sindaco Franza. “È con questo spirito di responsabilità verso la nostra Ariano e con la visione che ha contraddistinto il nostro lavoro che

abbiamo individuato Roberto Cardinale quale figura ideale per raccogliere il testimone e portare avanti, con nuove energie e idee, questo cammino. Roberto incarna i valori della competenza, della gentilezza e della concretezza. Con lui Ariano non solo consolida quanto costruito, ma è pronta a crescere ancora di più con slancio e apertura verso il futuro”.

“Molti di voi mi conoscono già; altri mi avranno incontrato tra i banchi di scuola, come docente, o nella mia attività di commercialista. Oggi, con entusiasmo, annuncio la mia candidatura a sindaco

di Ariano Irpino”. Sono queste le prime dichiarazioni di Cardinale, che prosegue: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla coalizione di centrosinistra e a tutti coloro che, insieme al sindaco uscente Enrico Franza, hanno creduto in questo progetto ambizioso. Siamo

una squadra forte, unita e determinata a portare avanti un percorso lungimirante, capace di evolversi e rispondere alle nuove sfide, verso una Ariano sempre più dinamica, viva, solidale, accessibile, moderna e proiettata verso il futuro. Metterò al servizio della nostra comunità

esperienza e competenze, con un obiettivo chiaro: porre al centro le persone. Voi arianesi, con i vostri bisogni, i vostri sogni, le vostre idee.” Ariano ha già dimostrato di voler fare e, soprattutto,di saper fare. “E Roberto SA FARE! Noi ne siamo certi”, afferma la coalizione a sostegno. “Roberto sarà un cittadino tra i cittadini. La sua esperienza professionale gli consente

di avere uno sguardo lungo, di trasformare una visione in un cantiere, un progetto in un risultato concreto”. “Non sarà un salto nel buio, ma un passaggio di responsabilità che guarda avanti: un passo deciso su una strada solida, con una direzione chiara e condivisa. Grazie per il vostro sostegno: il nostro domani è già iniziato. Costruiamolo insieme”, conclude Roberto Cardinale