Carcere, in isolamento con il telefonino due detenuti indagati a Bellizzi

AVELLINO- Nel reparto di isolamento con il telefonino, due detenuti del carcere di Bellizzi Irpino rischiano un nuovo processo. La Procura della Repubblica di Avellino contesta infatti ad entrambi il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, si tratta della norma introdotta proprio per arginare il dilagante fenomeno dei telefonini dietro le sbarre. I due detenuti sono originari della Valle Caudina e di un centro dell’hinterland avellinese, difesi dagli avvocati Giovanni Adamo e Gerardo Santamaria sono stati destinatari di un avviso di conclusione delle indagini firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Avellino Vincenzo Toscano, che ha raccolto l’informativa del personale della Polizia Penitenziaria in servizio a Contrada San Oronzo. Erano stati proprio gli agenti della Penitenziaria, nel corso di una perquisizione eseguita il 16 novembre del 2021 a scoprire il dispositivo. Entrambi vanno verso il processo. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari potranno chiedere di essere sentiti dal pm o dalla polizia giudiziaria. Si tratta dell’ennesimo caso di dispositivi telefonici scoperto, anche per quanto concerne il penitenziario di Contrada San Oronzo.