Carcere di Sant’Angeolo, Repola (USPP PolPen): “situazione grave”

Ancora in grossa sofferenza il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi, con gli agenti penitenziari costretti a turni massacranti.

“Questa forzatura – sostiene Maurizio Repola, delegato regionale USPP PolPen – sta amplificando lo stress psicofisico degli agenti già sfiancati da tempo. Non possiamo più accettare che si pensi di risolvere il problema della carenza dei Poliziotti con turni massacranti, abbiamo chiesto un intervento urgente al Provveditore per l’Amministrazione Penitenziaria della Campania. Occorre intervenire con fermezza presso il Penitenziario di Sant’Angelo, al fine di rassicurare a tutto il personale il godimento del piano ferie estivo ad oggi senza ascolto. Lo Stato deve garantire i diritti dei lavoratori. Cosa che oggi purtroppo ancora non avviene”.