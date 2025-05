Angri-Scandone, coach Iannicelli: “Play Off, fase affascinante ma crudele”

“Arriviamo finalmente ai Play Off, la fase più affascinante ma crudele della stagione. – dichiara l’assistant coach Iannicelli in vista del match di Gara 1 tra la Pallacanestro Angri e la Scandone Avellino – Affronteremo Angri, una squadra che conosciamo molto bene, una squadra molto preparata, che ha giocato un Play-In consistente, ottenendo ottimi risultati. Contro di loro, abbiamo perso due volte: due partite comunque buone da parte nostra, ma i dettagli hanno fatto la differenza, e su questo dobbiamo lavorare. In più, dobbiamo sicuramente tenere botta sull’impatto fisico ed emotivo che una gara Play Off può avere e provare a giocare la nostra palaccanestro con le nostre idee”.