“Carcere di Avellino, ora basta”: il pugno duro del Procuratore

E’ una situazione che bisogna affrontare, non può continuare così. Il carcere è un luogo in cui va rispettata la legge. Quello che sta accadendo non può essere consentito.

Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, non le manda a dire. Quello che si sta verificando nel penitenziario di Bellizzi, dove risse tra detenuti, aggressioni alla penitenziaria e traffico di droga sono ormai all’ordine del giorno, non è più ammissibile.

Pugno duro, quindi. Ad assicurarlo anche il nuovo direttore, Rita Romano, che si dice pronta ad affrontare il tutto, mettendo mano innanzitutto alla riorganizzazione del personale.