Carcere di Ariano Irpino, domani mattina conferenza stampa del sindacato Osapp

Convocati per domani i sindacati da parte della direzione del Carcere di Ariano Irpino per discutere della revisione del P.i.l. alla luce della grave situazione in cui versa l’istituto penitenziario.

L’Osapp ritiene che non ci siano le condizioni per un confronto con la parte pubblica, considerate le gravi condizioni lavorative e la grave carenza di personale di polizia penitenziaria, del comparto funzioni centrali e i numerosi poliziotti distaccati ad altri istituti e servizi penitenziari della regione e fuori regione.

Alle ore 10:40 il sindacato ci terrà una conferenza stampa all’ingresso dell’istituto per spiegare la situazione aggiornata della Casa Circondariale di Ariano Irpino e le criticità che attanaglia i poliziotti arianesi.