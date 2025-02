Carcere Bellizzi, l’Uspp: trasferire i detenuti facinorosi

AVELLINO- Trasferire i detenuti facinorosi che da alcuni giorni si sono resi protagonisti di ripetute aggressioni a discapito del personale di Polizia Penitenziaria. E’ quello che ha chiesto con una relazione al Provveditorato regionale per l’Amministrazione Penitenziaria il consigliere nazionale dell’Uspp (Unione dei sindacati di polizia penitenziaria) e per conoscenza anche alla direzione del carcere di Bellizzi Irpino il trasferimento dei detenuti che il primo febbraio e nei giorni successivi si sono resi autori di danneggiamenti e aggressioni al personale. Come e’ noto due agenti della Polizia Penitenziaria hanno anche dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso. In totale sarebbero cinque i detenuti per cui sarebbe stata chiesto, come prevede anche la normativa, il trasferimento. Ancora senza un esito positivo. Per questo l’Uspp ha deciso di riproporre e segnalare la necessita’ di affrontare la vicenda con urgenza.