Campania, Anas: provvisoriamente chiuso un tratto della Ss7 “Appia” in direzione Sud, a Benevento

Lungo la strada statale 7 “Appia” è provvisoriamente chiuso, in direzione Sud, un tratto in corrispondenza del km 260,150, a Benevento, a causa di un incidente.

Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, il conducente di un’autovettura ha tamponato il mezzo di un’impresa, che per conto di Anas stava effettuando il servizio di sfalcio d’erba, e si è ribaltato, rimanendo ferito.

La circolazione è deviata in loco su percorsi alternativi.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.