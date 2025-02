Carcere Bellizzi, indagini su aggressione ad un detenuto filmata e diffusa in chat

AVELLINO- Un video di pochi secondi, realizzato con un telefonino, in cui ci sarebbe un detenuto a terra colpito a calci e pugni da altri detenuti. E’ l’ultimo caso in ordine di tempo che coinvolge il carcere di Bellizzi Irpino, visto che a quanto pare l’aggressione sarebbe avvenuta proprio all’interno del penitenziario avellinese nel giorno di San Valentino. Il condizionale è d’obbligo, visto che le immagini non consentirebbero di comprendere quale parte della struttura detentiva e’ stata interessata dell’aggressione e almeno ufficialmente non ci sarebbero (ma questa è una circostanza che possiamo solo ipotizzare) eventi noti al personale della Polizia Penitenziaria o oggetto di denuncia. Sulla vicenda, immediatamente dopo la notizia della diffusione del video, sono partiti gli accertamenti della Polizia Penitenziaria, i cui esiti, come avviene sempre in queste circostanze, saranno al vaglio della Procura della Repubblica di Avellino e del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria (Dap). Dopo la tragedia avvenuta qualche giorno fa con il decesso di un trentaseienne detenuto, Ciro Pettirosso, e le aggressioni subite dal personale, ancora una vicenda che lascia senza pace la struttura Penitenziaria avellinese.