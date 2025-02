Accuse dal palco all’ex sindaco Addeo: Antonio Bossone finisce a giudizio

VALLO LAURO- “Questo signore non sa che cosa fare, lui deve scegliere : o fare il sindaco o fare il camorrista o fare il delatore. Quattro cose puo’ scegliere! Da grande che cosa vuole fare!”. Sono le parole usate nei confronti dell’ex sindaco di Moschiano Rosario Addeo durante un comizio nel settembre del 2020 della campagna elettorale dall’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone, che era candidato alle ultime regionali nelle fila dei “Liberaldemocratici-Campania Popolare”. Parole che costeranno un processo all’ex sindaco di Lauro. La Procura di Avellino infatti lo ha citato a giudizio per diffamazione aggravata in seguito alla denuncia, non la prima, che proprio l’ex sindaco di Moschiano aveva sporto dopo le accuse dal palco nei suoi confronti e nei confronti della moglie da parte di Bossone. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Maria Teresa Venezia ha firmato nei confronti di Bossone un decreto di citazione a giudizio per diffamazione aggravata. I due ex sindaci si ritroveranno, come e’ già avvenuto spesso negli ultimi anni, in un’aula di Tribunale. La prima udienza è infatti fissata davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 20 marzo.