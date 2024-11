Carcere Bellizzi, Guacci (Sappe): trasferire detenuti pericolosi e utilizzare personale nelle Sezioni

AVELLINO- Trasferire tutti i detenuti pericolosi e utilizzare il personale di supporto anche nelle Sezioni. Anche la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci ha partecipato questa mattina alla visita del parlamentare di Forza Italia Vincenzo Rubano, sottolineando le criticita’:”Noi, come sindacato, possiamo, da un punto di vista della gestione del personale, denunciare ancora una volta una cattiva gestione delle unità in servizio. A parte la carenza di organico, che abbiamo più volte segnalato e alla quale ad oggi è stata data risposta dal “PRAP (Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria Campania) con provvedimenti di missione temporanea, riscontriamo anche altre problematiche: le unità che vengono inviate da altri istituti penitenziari sono unità di supporto e non vengono impiegate adeguatamente. Il personale all’interno è esiguo e stanco; è necessario che il supporto inviato da altri istituti venga impiegato direttamente in servizio nelle Sezioni, altrimenti la sicurezza e la legalità all’interno, con così poche unità in funzione, non potranno mai essere ripristinate”. E c’e’ la richiesta piu’ importante: ‘Inoltre, ci risulta che ci siano ancora detenuti pericolosi, autori di gravi attività illecite all’interno dell’istituto. Ci riferiscono che sono ancora presenti. Pertanto, chiediamo il trasferimento di tutti i detenuti che si sono resi protagonisti di attività illecite e chiediamo un supporto concreto di personale in servizio”.