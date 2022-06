Carcere Avellino, sostituito il direttore Pastena

Carcere Avellino: vertici in avvicendamento, dopo le denunce Fp Cgil. Lo afferma in una nota lo stesso sindacato. Dopo una serie di rivendicazioni ed un sopralluogo della Fp Cgil nazionale e regionale “il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha avvicendato il direttore della casa circondariale di Avellino, il dirigente Pastena, con la dirigente Felago proveniente dalla Casa Circondariale di Eboli”.

“Dopo un recente approfondimento ispettivo, dove sono state riscontrate alcune anomalie per le quali non intendiamo entrare nel merito, il D.A.P. ha finalmente posto in essere un chiaro ed autorevole intervento”, dichiara Orlando Scocca FP CGIL Campania Polizia Penitenziaria –

“Da tempo, fin troppo, avevamo chiesto alla Direzione irpina di avviare una discussione urgente su alcuni aspetti organizzativi e gestionali, in considerazione di evidenti difficoltà che si riverberavano sulla Polizia Penitenziaria, senza però sortire mai in alcun esito”, chiosa Scocca –

“Urge un immediato cambio di passo – conclude Mirko Manna FP CGIL Nazionale – e ci aspettiamo un pieno coinvolgimento della Parti Sociali, affinché si possano costruire progettualità per il benessere organizzativo. Non sono più tollerabili attese, il momento di cambiare ènl adesso. La Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino ha sempre operato in situazioni di disagio ed esposizioni a rischi per la propria incolumità”.