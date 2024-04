Carcere Ariano: visita del Segretario Generale OSAPP

Periodica visita dei luoghi di lavoro ed assemblea con il personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale Ariano Irpino da parte del Segretario Generale OSAPP Leo Beneduci, questa mattina a partire dalle 10 e 30.

Una visita quella dei vertici sindacali che assume maggior rilievo alla luce dei diversi episodi di disordini e violenza da parte di alcuni detenuti nei reparti del carcere arianese. Disordini gestiti con professionalità dal corpo di polizia penitenziaria e solo per questo non terminati in fatti ancor più gravi ma che fanno emergere ancora una volta i problemi di sottorganico e di sovraffollamento.

Temi dell’incontro di oggi, infatti: Rinnovo Contrattuale 2022/20024, Modifiche Legislative, Incremento e revisione piante organiche, Manuale Operativo, Sicurezza luoghi di lavoro, Aggressioni ai Poliziotti Penitenziari, Criticità, deflazionamento e trasferimenti, nuovo regolamento di servizio, riforme, mobilita collegata al 182° e 183° corso, Futuro del Corpo.