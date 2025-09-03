Carcere Ariano, UILPA: “Aggredito agente Polizia Penitenziaria”

Da
Mario DArgenio
-
0
268
UILPA

A darne notizia Sorice Pellegrino Stefano, Responsabile della Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. Nella giornata di ieri sembrerebbe che un detenuto appartenente alla sezione ex Art. 32 abbia aggredito l’Agente addetto, colpendolo al volto. Per quest’ultimo si è reso necessario l’invio in pronto soccorso. Inoltre, un altro detenuto, a seguito di un provvedimento disciplinare, sembrerebbe abbia inizialmente inveito pesantemente contro la Direttrice e la Comandante del Reparto e, successivamente, abbia dato fuoco alla propria camera detentiva .

Il personale di Polizia Penitenziaria è riuscito prontamente ad estinguere le fiamme, trattenendosi in servizio ben oltre l’orario previsto al fine di evitare ulteriori problematiche o gestire la situazione qualora fosse degenerata. È un allarme, un grido di aiuto che resta inascoltato quello della C.C. di Ariano Irpino, satura delle difficoltà che ogni giorno prova a gestire, delle criticità che caratterizzano l’istituto, penalizzato ulteriormente dalla periferica ubicazione, destinatario spesso di quei detenuti ritenuti “ingestibili” che difficilmente, nonostante si rendano protagonisti di eventi come quelli odierni e le numerose richieste di allontanamento, vengono trasferiti.

Dal sovraffollamento che persiste, con conseguente aumento del carico di lavoro, anche con una sezione chiusa resa inagibile dopo l’ultima rivolta, al numerico di personale presente considerando che, l’organico previsto in forza amministrata, non riuscirebbe comunque a soddisfare i criteri minimi di sicurezza dato che manca un intero padiglione all’appello, motivo per cui i Poliziotti disponibili spesso devono sacrificarsi concedendo più tempo al lavoro che a coltivare i propri affetti o dedicarsi alla vita privata. Nella gestione razionale delle risorse umane non può rifarsi solo a dotazioni organiche che altro non fanno che ripartire le unità previste sulla base dei posti detentivi, se poi queste non corrispondono, come effettivamente non corrispondono, al fabbisogno reale.

La Uilpa Polizia Penitenziaria, continua Sorice, esprime la propria solidarietà al collega vittima della vile aggressione e volge un plauso alla Direzione , alla Comandante del Reparto e tutti gli Agenti che hanno gestito egregiamente questo ulteriore evento critico auspicando in interventi mirati e risolutivi che rendano giustizia alla Polizia Penitenziaria di Ariano Irpino

Articolo precedenteASL, Open day per lo screening della mammella e del colon retto
Articolo successivoLe ceneri di Emilio Fede nella cappella di famiglia a Mirabella Eclano
Mario DArgenio
Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
Facebook