ASL, Open day per lo screening della mammella e del colon retto

Da
Mario DArgenio
-
0
226

Nuovo open day dell’Asl Avellino per la prevenzione oncologica presso il Distretto di Avellino. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, insieme alla Regione Campania, promuove un programma di “Azioni volte all’implementazione dei 3 screening principali”.

Sabato 6 settembre presso il Distretto di Avellino in via degli Imbimbo 10/12 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile sottoporsi allo Screening della Mammella e del Colon retto.

Le donne nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino, tramite prenotazione alla Centrale Screening oncologici (tel. 0825 292029 dalle ore 9.00 alle ore 14.00) oppure presentandosi direttamente presso il Distretto Sanitario, potranno effettuare gratuitamente la mammografia senza necessità di impegnativa del medico. Inoltre, le donne e gli uomini nella fascia di età 50-69 anni residenti in provincia di Avellino potranno sottoporsi a screening del colon retto.

Mario DArgenio
Mario DArgenio
☑ Dal 2011 ho iniziato la mia attività di libero professionista operando principalmente nel campo del visualmaking: fotografia e video. Ma già avevo maturato un'esperienza nel settore, avendo lavorato con le emittenti televisive Irpinia TV e Telenostra che mi hanno fatto da apripista in ambito professionale. ☑ Collaboro oggi con le maggiori testate della provincia di Avellino sia per service fotografici che video. Attualmente lavoro con le testate di Ciriaco, IrpiniaNews, Ottopagine e faccio da service esterno all’emittente Canale 58. ☑ La mia attività fotografica si svolge prevalentemente in ambito sportivo, soprattutto con il calcio. Ho anche un'importante expertise nell'ambito della pallavolo dove sono stato fotografo ufficiale della Sidigas Atripalda che ha vinto una coppa Italia di serie A2. ☑ Svolgo anche servizi fotografici e video da cerimonia ed in generale per eventi: principalmente battesimi, comunioni e feste. ☑ Realizzo fotografia pubblicitaria e video pubblicitari. ☑ Possiedo, infine, esperienze anche in ambito nazionale con il varo della MSC divina a Marsiglia (che ha avuto come testimonial Sofia Loren), il premio Malaparte a Capri. ☑ Sono giornalista pubblicista dal febbraio 2015
