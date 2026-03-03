I Carabinieri sequestrano un terreno di 100 mq. Denunciato il proprietario

Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Mirabella Eclano, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un fondo.

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un 30 enne del posto aveva realizzato, in assenza di autorizzazione, uno sbancamento e livellamento del terreno con la realizzazione di due scarpate della superficie di circa 1000 metri quadrati e con un dislivello di circa tre metri ciascuna, L’opera aveva comportato una trasformazione permanente dell’assetto territoriale con rischio di una instabilità’ del suolo, poiché l’area rientrava nel perimetro considerato già ad altro rischio idrogeologico. Alla luce dell’illecito accertato, si procedeva al sequestro penale dell’area sulla quale era stato realizzato l’intervento edilizio abusivo. Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.